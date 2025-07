Attenti ai limoni africani con la buccia non si può fare il limoncello | allarme di Coldiretti Campania

Attenzione agli acquisti nei supermercati! Coldiretti Campania lancia un allarme sui limoni africani, venduti con bucce non edibili e quindi inadatti alla tradizionale preparazione del limoncello, simbolo della nostra cultura gastronomica. Questa situazione rischia di compromettere la qualità e la sicurezza delle ricette casalinghe e commerciali. Continua a leggere per scoprire come riconoscere i limoni idonei e proteggere le vostre ricette più amate.

I limoni africani, in vendita sugli scaffali di molti supermercati, hanno la buccia non edibile, quindi inadatta alla produzione del limoncello, tipica bevanda alcolica campana, spesso e volentieri fatta in casa proprio con le bucce dei limoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: limoni - africani - buccia - limoncello

L'allarme in Campania: attenti ai limoni africani dalla buccia non commestibile - L’allarme in Campania scuote il settore agricolo: limoni africani dalla buccia non commestibile stanno invadendo gli scaffali della grande distribuzione, rischiando di minare la qualità e l’autenticità dei prodotti italiani.

Attenti ai limoni africani, con la buccia non si può fare il limoncello: allarme di Coldiretti Campania.

Attenti ai limoni africani, con la buccia non si può fare il limoncello: allarme di Coldiretti Campania - I limoni africani, in vendita sugli scaffali di molti supermercati, hanno la buccia non edibile, quindi inadatta alla produzione del limoncello, tipica ... Secondo fanpage.it

Coldiretti Campania: «Attenti ai limoni africani dalla buccia non commestibile. Ecco dove vanno comprati» - Limoni africani dalla buccia non edibile: questo il nuovo schiaffo ai prodotti “Made in Italy” comparso in questi giorni sugli scaffali della grande distribuzione. Come scrive ilmattino.it