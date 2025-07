Milan Theo Hernandez ufficiale all' Al-Hilal | Grazie per questi sei anni insieme

Il trasferimento di Theo Hernandez all'Al-Hilal segna un nuovo capitolo emozionante nella sua carriera: dopo sei stagioni indimenticabili con il Milan, il francese si prepara a conquistare i campi dell'Arabia Saudita. Un addio che lascia il segno, celebrato dai tifosi rossoneri per le sue imprese e i suoi goal. Ora, con un contratto triennale e un ingaggio da sogno, Theo si appresta a scrivere una nuova avventura. La sua storia con il Diavolo si conclude, ma il suo nome resterà per sempre nel cuore dei tifosi.

Milano, 10 luglio 2025 ‚Äď Ora √® ufficiale, Theo Hernandez passa all'Al-Hilal. Nei giorni scorsi era stato definito l'accordo per il 27enne, in scadenza a giugno 2026 con i rossoneri: 25 milioni per il cartellino, al francese un contratto triennale con ingaggio monstre da 20 milioni a stagione. Il terzino lascia Milano dopo sei stagioni, durante le quali ha superato il numero di reti in Serie A della leggenda Paolo Maldini. Il comunicato¬†. ‚ÄúAC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore¬†Theo Bernard Fran√ßois Hern√°ndez all'Al-Hilal SC. Il Club ringrazia Theo per i sei anni vissuti insieme e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali‚ÄĚ, la nota diramata dalla societ√† di via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net