Amazon Prime Video 2025 2026 le novità | c'è Alessia Marcuzzi arrivano LOL Halloween e il divano dei The Jackal

Amazon Prime Video si prepara a sorprendere nel 2025/2026 con una serie di novità imperdibili: da Alessia Marcuzzi alla guida di The Traitors Italia, alle nuove stagioni di LOL e Halloween, fino al ritorno del divertente Divano dei The Jackal in Holiday Crush. Un palinsesto ricco di sorprese e intrattenimento di alta qualità, pronto a conquistare il pubblico italiano. Scopriamo insieme tutte le novità che renderanno questa stagione streaming indimenticabile.

C'è Alessia Marcuzzi nei palinsesti di Amazon Prime Video della stagione 20252026, sarà la conduttrice del nuovo reality The Traitors Italia. Spazio poi a LOL6 e alla versione Halloween di novembre. Torna il divano dei The Jackal nel format Holiday Crush con tanti ospiti e Roast in Peace per celebrare i finti funerali di 4 celebrità italiane. Tutte le novità in streaming da settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Baracchino, Amazon pubblica il trailer della serie stand-up comedy italiana in arrivo su Prime Video - Prime Video ha svelato il trailer di "Il Baracchino", la prima serie italiana d'animazione Amazon Original dedicata alla stand-up comedy.

Il 24 settembre su Prime Video si apre l'Hotel Costiera Serie tv in 6 puntate girata in Italia ma in inglese prodotta da Lux Vide e Amazon MGM Studios Oltre a Jesse Williams (che fa una sorta di fixer ex marine) ci sono anche Antonio Girardi, Pierpaolo Spollon, Vai su Facebook

