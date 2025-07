Un altro incidente in Galleria Laziale | a Napoli un morto e 5 feriti gravissimi in 5 giorni

L’emergenza sulla viabilità napoletana non si ferma: cinque incidenti in soli cinque giorni hanno portato a un grave bilancio di vittime e feriti, tra cui un morto e cinque gravemente feriti. L’ultimo scontro nella Galleria Laziale si aggiunge a questa triste sequenza, con un nuovo aumento dei ricoveri all’ospedale Cardarelli. Una situazione che richiede immediata attenzione e interventi efficaci per salvaguardare la sicurezza di tutti. Continua a leggere per scoprire i dettagli.

A Napoli 5 feriti gravi e un morto in incidenti stradali in 5 giorni. Un altro scontro auto-moto nella Galleria Laziale. Boom di ricoveri al Cardarelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: altro - galleria - laziale - napoli

Incidente stradale all'ingresso della Galleria Laziale di Napoli Un'auto si è ribaltata all'ingresso del tunnel sul lato di Fuorigrotta, in direzione di piazza Sannazaro Vai su Facebook

Napoli, incidente nella Galleria Laziale: auto si ribalta Vai su X

Un altro incidente in Galleria Laziale: a Napoli un morto e 5 feriti gravissimi in 5 giorni; Galleria Laziale: trovate e raccolte 60 tonnellate di rifiuti; Napoli, tragico impatto in Galleria Laziale: muore centauro 62enne. Giallo su un altro veicolo.

Un altro incidente in Galleria Laziale: a Napoli un morto e 5 feriti gravissimi in 5 giorni - A Napoli 5 feriti gravi e un morto in incidenti stradali in 5 giorni. Come scrive fanpage.it

Napoli, tragico impatto in Galleria Laziale: muore centauro 62enne ... - Decisive le immagini delle telecamere all’interno della Laziale e dei negozi vicini ... Si legge su ilmattino.it