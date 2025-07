Sarno inaugurata la nuova strada Prolungamento di Via Ticino

Celebrando un passo avanti per Sarno, ieri sera è stata ufficialmente inaugurata la nuova strada “Prolungamento di Via Ticino”, un collegamento strategico tra Via Cognulo e Via San Valentino. Con l’apertura al transito, questa infrastruttura promette di migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. All’evento erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione comunale, i residenti e i tecnici che hanno seguito con impegno ogni fase del progetto, segnando così un nuovo capitolo di sviluppo locale.

