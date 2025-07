Miss Adriatico a Castel Frentano | una serata all’insegna di bellezza tecnologia ecosostenibilità e cultura

trasformare Castel Frentano in un crocevia di innovazione e tradizione. Miss Adriatico 2025 sarà un’occasione imperdibile per scoprire nuove tendenze, celebrare la bellezza autentica e promuovere un futuro più verde e consapevole, tutto in un’atmosfera di festa e condivisione. Non mancate a questa serata magica che unirà cuore, mente e spirito in un’armonia perfetta!

Sabato 12 luglio 2025, a partire dalle ore 20, il centro storico di Castel Frentano si trasformerà in un palcoscenico unico per una serata estiva indimenticabile. L'evento, che si articola intorno a quattro tematiche principali - bellezza, tecnologia, ecosostenibilità e cultura - promette di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

A Castel Frentano debutta il calendario unico degli eventi per l'estate 2025 - A Castel Frentano debutta "R-Estate a Castel Frentano 2025", il calendario unico degli eventi estivi.

ENESCO sarà presente all'evento Miss Adriatico a Castel Frentano! Un'occasione unica per incontrarci di persona e scoprire da vicino le nostre soluzioni dedicate alla sostenibilità e le comunità energetiche rinnovabili. Centro Storico di Castel Frentano Vai su Facebook

