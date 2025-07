Chief of War | Il trailer ufficiale italiano della miniserie sulla storia delle Hawaii con Jason Momoa

Preparati a immergerti in un viaggio epico tra le isole Hawaii con “Chief of War”, la nuova miniserie di Apple TV+ interpretata e creata da Jason Momoa. Un racconto avvincente sulla storia, il potere e la lotta per il destino delle Hawaii che arriverà in streaming il 1° agosto. Non perdere il trailer ufficiale italiano e scopri cosa rende questa serie un evento imperdibile dell’estate!

Apple TV+ ha diffuso il trailer di Chief of War, la serie interpretata, scritta e prodotta da Jason Momoa che arriverà in streaming il 1° agosto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Chief of War: Il trailer ufficiale italiano della miniserie sulla storia delle Hawaii con Jason Momoa

In questa notizia si parla di: chief - trailer - jason - momoa

Chief of War: Jason Momoa è un guerriero hawaiano nello spettacolare primo trailer della miniserie di Apple TV+ - Ecco il primo trailer della miniserie "Chief of War" su Apple TV+, con Jason Momoa nel ruolo di un guerriero hawaiiano.

Alle 21.10 “ Jimmy Bobo - Bullet to the Head” di Walter Hill con Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater | Il sicario James unisce le forze con il poliziotto Taylor per vendicare due colleghi brutalmente assassinati. Dalla serie a fumetti "Du plomb dans l Vai su Facebook

Jason Momoa torna su Apple TV+ con la sua nuova serie: trailer e data d'uscita di Chief of War; Chief of War: Il trailer ufficiale italiano della miniserie sulla storia delle Hawaii con Jason Momoa; Chief of War: Jason Momoa cavalca uno squalo nel sensazionale trailer ufficiale!.

Chief of War: Jason Momoa cavalca uno squalo nel sensazionale trailer ufficiale! - Guardate il trailer finale di Chief of War, serie televisiva kolossal creata, diretta, prodotta e interpretata da Jason Momoa. Segnala serial.everyeye.it

Chief of War | Apple Tv+ svela il trailer della serie con Jason Momoa - Apple Tv+ ha svelato il trailer ufficiale di Chief of War, la serie con Jason Momoa in arrivo dal 1° agosto in piattaforma. universalmovies.it scrive