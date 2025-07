Ci sono anche messinesi tra gli eletti del movimento Drin Drin in Sicilia

In Sicilia, il Movimento Drin Drin dà un passo decisivo verso una nuova fase di crescita e rinnovamento. Tra gli eletti ci sono anche messinesi, simbolo di un impegno diffuso e partecipato. Con il voto congressuale del 4 luglio, che ha coinvolto il 77% degli iscritti, il movimento avvia ufficialmente la sua transizione in partito. Ora si aprono le porte a un futuro più forte e coeso, pronto a fare la differenza nel panorama politico regionale.

Nel voto congressuale, conclusosi il 4 luglio scorso e che ha coinvolto il 77% degli iscritti siciliani, il Movimento Drin Drin ha iniziato la sua transizione in partito. Sono stati eletti il nuovo Coordinatore Regionale e l'Assemblea dei Delegati, e si sono poste le basi per una forte.

Cos’è Drin Drin, il movimento “dell’ovvio” che vuole scuotere la politica italiana - Nato dall’idea dell'economista Michele Boldrin e dell'imprenditore e opinionista Alberto Forchielli, il movimento Drin Drin si propone come un’alternativa politica, ma non è ancora un partito ... Si legge su varesenews.it

Movimento Drin Drin verso la costituzione di un nuovo partito, 14.000 iscritti, ecco i protagonisti siciliani - In meno di un anno dalla sua nascita, il movimento Drin Drin ha raccolto oltre 14. Lo riporta blogsicilia.it