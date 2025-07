Ubriaca e violenta in un negozio di Perugia prende a calci l’auto della Polizia e viene denunciata

Una notte tumultuosa a Perugia: una donna marocchina di 52 anni, sotto l’effetto dell’alcol, si è scagliata contro gli agenti della Polizia, danneggiando anche un’auto di servizio. Un episodio che evidenzia come il controllo e la fermezza siano necessari per garantire sicurezza e rispetto delle regole in città. La vicenda si è conclusa con una denuncia formale, sottolineando l’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza.

In questa notizia si parla di: perugia - polizia - denunciata - ubriaca

