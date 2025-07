Siad inaugura il nuovo impianto a Zagabria | produrrà ossigeno azoto e argon liquidi

Siad Spa e Sol Spa rafforzano la loro presenza internazionale con l’apertura del nuovo impianto di frazionamento dell’aria a Zagabria, un esempio di eccellenza tecnologica e investimento strategico. L’impianto, frutto di 50 milioni di euro, produrrà azoto, ossigeno e argon liquidi, soddisfacendo le crescenti esigenze industriali e medicali della regione. Questa iniziativa segna un passo importante verso l’innovazione sostenibile e la leadership nel settore dei gas tecnici.

Zagabria. Siad Spa e Sol Spa, due tra le principali società italiane di produzione di gas tecnici, industriali e medicinali hanno inaugurato giovedì 10 luglio il moderno impianto di frazionamento dell’aria (ASU) per la produzione di azoto, ossigeno e argon a Velika Gorica, nei pressi di Zagabria, in Croazia, realizzato attraverso la joint venture produttiva Oxy Technical Gases doo (“Oxy”). Con un investimento di 50 milioni di Euro, l’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione italiana all’estero, con Siad, tramite la controllata Istrabenz Plini, e Sol, tramite la controllata Sol Croazia, che detengono rispettivamente il 60% e il 40% del capitale sociale di Oxy. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Siad inaugura il nuovo impianto a Zagabria: produrrà ossigeno, azoto e argon liquidi

