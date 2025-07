Lenergy Pisa Bs riparte e vince

L’energia si riaccende a Pisa BS con una vittoria entusiasmante che dimostra tutta la forza del team. Con stelle come Bernardeschi e Hulk, la squadra guidata da Marrucci ha saputo mostrare determinazione e talento, lasciando il pubblico senza fiato. La sfida contro la Happy Car Sambenedettese BS è stata un vero spettacolo di passione e strategia, confermando che questa stagione sarà ricca di emozioni e successi.

Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Armadori, Fazzini, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. All.: Marrucci. Happy Car Sambenedettese BS: Battini, Paulinho, Bokinha, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Giordani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo - L'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer pronto per affrontare il suo primo test stagionale alla Genova Beach Soccer Cup.

