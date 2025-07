Amadeus pronto a lasciare Nove? Si apre la possibilità dell’approdo in Mediaset

Amadeus, uno dei volti più amati della televisione italiana, potrebbe presto cambiare rotta: dopo aver collaborato con Warner Bros. Discovery, si ipotizza un suo possibile ritorno in Rai o un nuovo capitolo in Mediaset. Questa svolta potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo e accendere nuove emozioni nel pubblico. L’attesa è palpabile: quali sorprese ci riserverà il futuro di uno dei conduttori più carismatici del nostro Paese?

