Un grande evento internazionale previsto nel cuore di Napoli si trasforma in un flop clamoroso, lasciando delusi migliaia di spettatori e sollevando dubbi sulla gestione. La celebrazione dell’Independence Day americana, con star come John Legend e Mary J. Blige, è stata annullata all’ultimo minuto a causa di comunicazioni confuse e un contesto ostile. Un’occasione mancata che evidenzia le criticità organizzative e la scarsa collaborazione tra gli attori coinvolti.

(Adnkronos) – Doveva essere una grande festa per il 4 luglio, l’Independence Day americano, celebrata nel cuore di Napoli in una Piazza del Plebiscito trasformata in un palco internazionale, con artisti del calibro di John Legend, Mary J. Blige e 50 Cent. Invece, l’evento è saltato all’ultimo momento, tra comunicazioni confuse, difficoltĂ operative e accuse . 🔗 Leggi su Ildifforme.it