Alessia Marcuzzi svelati i nomi dei concorrenti del reality che condurrà

Alessia Marcuzzi si prepara a conquistare il pubblico con due grandi progetti su Prime Video: il coinvolgente “The Traitors” e “Red Carpet: Vip al Tappeto”. La conduttrice, iconica volto televisivo, rivela i nomi dei concorrenti di “The Traitors”, promettendo suspense e emozioni. Un mix di talento e intrattenimento che vi lascerà senza fiato: scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa avventura ad alta tensione.

Alessia Marcuzzi alla conduzione di "The Traitors" il reality show di Prime Video: svelati i nomi che faranno parte del cast. Alessia Marcuzzi sarà alla conduzione di The Traitors il reality show di Prime Video. Stando a quanto riporta Novella2000, la nota conduttrice televisiva sarà protagonista indiscussa della piattaforma Prime Video con ben due programmi. Oltre a The Traitors sarà alla guida di Red Carpet: Vip al Tappeto. Svelati i nomi del cast, ecco chi sono i vip che parteciperanno. Stando a quanto riporta Davide Maggio, per quanto riguarda il programma su Prime Video, The Traitors i concorrenti sarebbero: Alessandro Orrei e Raiz direttamente dal cast degli attori di Mare Fuori.

