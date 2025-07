L' attesa è finita | partito il servizio marittimo Trieste -Grado

Finalmente, l’attesa è terminata: questa mattina alle 8:10 la tratta marittima Trieste-Grado ha preso il via, portando una ventata di novità nel trasporto locale. Con la partenza annunciata e il primo viaggio già effettuato, il servizio marittimo si apre a una stagione promettente, offrendo un’alternativa rapida e sostenibile per residenti e visitatori. Una scelta che rafforza la connessione tra i due splendidi territori e apre nuove opportunità di mobilità.

Partita stamattina la tratta marittima Trieste - Grado. Come annunciato dallo stesso sito di Tpl Fvg, la nave ha levato gli ormeggi alle 8:10 dal Molo Audace oggi, giovedì 10 luglio. Una partenza che arriva a stagione già avviata, visto che il servizio era stata inizialmente annunciato a partire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

