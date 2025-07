L’Acr Messina si iscrive al campionato di serie D si parla di un possibile acquirente

L’Acr Messina si prepara a entrare nel campionato di Serie D, segnando un nuovo capitolo di ambizione e rinascita. Con la domanda di iscrizione inviata e i pagamenti ai tesserati già allegati, il club guarda con fiducia al futuro, aspettando il via libera ufficiale. Ora tocca alla Covisod, che entro pochi giorni analizzerà la documentazione per confermare la validità dell’iscrizione, aprendo così le porte a una stagione all’insegna della passione siciliana.

L'Acr Messina ha inviato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie D. Alla documentazione prevista pare siano stati allegati gli avvenuti pagamenti ai tesserati, effettuati dal socio di minoranza Pietro Sciotto. Ora toccherà alla Covisod controllare le carte e dare, nei prossimi.

