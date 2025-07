Trinity killer prequel | aggiornamenti deludenti dal creatore di dexter

Gli appassionati di Dexter attendono con ansia un nuovo capitolo, ma le ultime notizie sul prequel dedicato al Trinity Killer deludono le speranze. Dopo mesi di silence e annunci incerti, il progetto sembra attraversare una fase di stallo, alimentando dubbi e frustrazione tra i fan. In questo approfondimento, esploreremo gli sviluppi più recenti, le motivazioni dietro il mancato avvio e le prospettive future di questa attesissima produzione, che potrebbe ancora riservare sorprese.

