Il Vaticano approva le apparizioni della Madonna a Litmanová | frutti spirituali e messaggi

Il Vaticano ha ufficialmente approvato le apparizioni della Madonna a Litmanová, Slovacchia, riconoscendone i frutti spirituali e i messaggi condivisi dai tre bambini. Un passo importante che rafforza la fede e il discernimento tra i credenti, testimoniando l’autenticità di questi eventi celesti. Con questa decisione, il Dicastero per la Dottrina della Fede conferma l’importanza delle parole della Vergine, portando speranza e ispirazione a milioni di fedeli in tutto il mondo.

Dal Vaticano è arrivato il "nihil obstat" circa le apparizioni a Litmanovà in Slovacchia, dove tre bambini dicono di aver visto la Madonna che ha consegnato loro dei messaggi. Prosegue il lavoro del Dicastero per la Dottrina della fede, che dopo la promulgazione delle nuove norme sui criteri per il discernimento e la valutazione dei.

