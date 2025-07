Sicurezza stradale sottosegretario Morelli | impegno prioritario

La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta per l’Italia, perché ogni vita conta. Il sottosegretario Morelli sottolinea un impegno concreto: basare le politiche su dati certi e collaborazioni efficaci. Solo così possiamo trasformare le buone intenzioni in azioni reali, riducendo gli incidenti e salvaguardando il benessere di tutti. Un passo deciso verso strade più sicure, che richiede il contributo di tutti noi.

Roma, 10 lug. (askanews) - "La sicurezza stradale è prioritaria, non può più essere solo percepita, ma deve essere misurabile e fondata su evidenze tecniche, sperimentali e tracciabili. È in questa direzione che stiamo lavorando, e la collaborazione con Ansfisa si conferma essenziale per garantire l'applicazione concreta delle norme e la protezione della vita umana su tutto il territorio nazionale". Lo dice il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, intervenuto all'incontro tecnico organizzato da ANSFISA, dal titolo "Prestazioni delle barriere: dai campi prova alla strada" in programma a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sicurezza stradale, sottosegretario Morelli: impegno prioritario

