Europei di calcio femminile l’Italia sfida la Spagna per l’accesso ai quarti

Domani sera, l’Italia femminile affronta la Spagna nel match decisivo per l’accesso ai quarti degli Europei di calcio femminile. Le Azzurre, guidate dal tecnico Soncin, sono pronte a scrivere un’altra pagina di storia tra emozioni e sfide avvincenti. Non perdere questa partita fondamentale: segui le nostre dirette e vivi con noi l’intensità di questa grande battaglia sportiva.

Domani, venerdì 11 luglio, Italia-Spagna chiuderà la fase a girone dei Campionati Europei di calcio femminile per le Azzurre del ct Soncin. Manca sempre meno all’attesissimo appuntamento per la Nazionale femminile italiana che chiuderà la fase a gironi degli Europei di calcio femminile contro la Spagna campione. Il match andrà in scena venerdì (ore 21, diretta su Rai 2) allo stadio ‘Wankdorf’ di Berna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

