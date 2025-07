Roma uomo precipita da una finestra dopo lite per un debito | si indaga sul creditore

Una tragica vicenda scuote Roma: un uomo di 49 anni muore cadendo da una finestra in seguito a una lite per un debito di 60 mila euro. La discussione, degenerata in tragedia, ha coinvolto anche il creditore, che nega ogni responsabilità . Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e fare luce su un episodio che ha scosso il quartiere Casilino. La verità sarà presto rivelata.

Il 49enne sarebbe caduto dopo una discussione per 60 mila euro. Il conoscente nega responsabilità Una lite degenerata in tragedia a Roma, dove un uomo di 49 anni ha perso la vita cadendo da una finestra in via Pietro Cardella, nel quartiere Casilino. Il fatto è avvenuto lo scorso 2 luglio ma solo ora stanno emergendo dettagli più chiari. Al centro della vicenda c’è un debito di 60 mila euro che la vittima aveva contratto con un conoscente, e di cui aveva smesso di versare le rate pattuite a fine 2024. Proprio il creditore è finito nel mirino degli investigatori del distretto Casilino e della squadra mobile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, uomo precipita da una finestra dopo lite per un debito: si indaga sul creditore

