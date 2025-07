La distillazione? Un atto estremo che non ci riguarda ma siamo solidali Parla Sergio Germano presidente del consorzio Barolo

In un momento di sfide per il Piemonte vinicolo, Sergio Germano, presidente del Consorzio Barolo, propone soluzioni coraggiose e innovative. Dal blocco degli impianti al taglio delle rese, fino alla dealcolazione e all’incremento del vino regionale nel Vermouth: una ricetta concreta per rilanciare le vendite e sostenere il territorio. È ora di ascoltare e agire, unendo tradizione e innovazione per un futuro più solido.

Blocco degli impianti, taglio delle rese, dealcolazione, più vino regionale nel Vermouth: la ricetta del presidente di Barolo e Barbaresco per risolvere la crisi delle vendite in Piemonte. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

In questa notizia si parla di: presidente - barolo - distillazione - atto

Niente vigneti a Nord di Barolo: le cantine bocciano la proposta. Germano: Questione chiusa: le superfici non si toccano.