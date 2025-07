Juventus Xhaka ha detto sì ma ora servono cessioni

Granit Xhaka, desiderato dalla Juventus per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione, ha dato il suo ok. Tuttavia, ora la sfida più grande riguarda le cessioni, necessari per fare spazio e ottimizzare il mercato. Con Comolli in pressing e l’interesse crescente, i bianconeri sono pronti a muoversi: il futuro di Xhaka potrebbe essere il primo passo verso un nuovo ciclo di successi.

Granit Xhaka è l'obiettivo principale della Juventus per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2025-26. Secondo Tuttosport, lo svizzero, reduce da un'ottima stagione al Bayer Leverkusen, ha dato il suo assenso al direttore sportivo Damien Comolli, che lo considera ideale

