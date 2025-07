Scontri a Napoli per il Click Day con i disoccupati | decine di feriti tra cui 8 poliziotti 2 manifestanti arrestati

Napoli esplode di tensione durante il Click Day per il lavoro, con scontri tra disoccupati e forze dell'ordine che hanno causato decine di feriti e due arresti. La città vive momenti di caos in via Toledo, mentre il Comune chiede ufficialmente di sospendere la procedura. È un’immagine forte di una crisi che richiede risposte concrete e immediate per evitare ulteriori violenze e smentire il fallimento delle politiche attuali.

Tensioni a Napoli per il click day per il lavoro. Scontri tra disoccupati e polizia. Caos in via Toledo: ci sono decine di feriti. Il Comune di Napoli scrive a Durigon: "Sospendere la procedura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - scontri - click - disoccupati

Tensione poco prima di Parma-Napoli tra le due tifoserie: lancio di oggetti, la polizia evita scontri - Tensione alle stelle fuori dal Tardini prima di Parma-Napoli, con lancio di oggetti e folle urlanti. La polizia interviene per evitare scontri tra tifoserie opposte, mentre nervi tesi crescono in attesa di una partita fondamentale: il Napoli può conquistare lo scudetto, il Parma potrebbe salvarsi.

#Napoli – Click-day flop, esplode la protesta: piattaforma in tilt per 40 min. Corteo di 700 disoccupati, scontri, 3 arresti e 10 feriti #Clickday #Protesta #Disoccupati #Lavoro #Bando #Caos #Arresti #Diritti #Manifestazione #NanoTV Vai su X

Tensione a Napoli tra disoccupati e polizia, scontri in cittĂ https://nap.li/ndfE Vai su Facebook

A Napoli problemi con il click day per 800 tirocini: scontri tra polizia e disoccupati – Video; Click Day tirocini: piattaforma bloccata, a Napoli esplode la rabbia. Scontri disoccupati-polizia; Il click day non funziona, esplode la rabbia dei disoccupati: scontri con la polizia e agenti feriti.

Scontri a Napoli per il Click Day con i disoccupati: decine di feriti, tra cui 8 poliziotti, 2 manifestanti arrestati - Il Comune di Napoli scrive a Durigon: “Sospendere la procedura” ... Lo riporta fanpage.it

A Napoli protestano i disoccupati organizzati, scontri con la Polizia davanti all’ingresso del porto - Un gruppo di disoccupati ha sfilato nel centro di Napoli in un corteo non autorizzato. Riporta blitzquotidiano.it