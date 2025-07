Borsa | Europa chiude a più velocità Parigi +0,3% Londra +1,25%

Le borse europee chiudono con andamenti contrastanti, riflettendo una giornata di volatilità e dinamiche divergenti. Parigi si distingue con un modesto +0,3%, mentre Londra mostra un deciso +1,23%. Sul fronte opposto, Francoforte e Madrid segnano ribassi, evidenziando come le piazze europee siano in movimento su fronti diversi. In questo contesto di mercati agguerriti, gli investitori rimangono attenti alle prossime notizie che potrebbero influenzare ulteriormente le tendenze.

Chiusura a più velocità per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,3% a 7.902 punti e Londra l'1,23% a 8.975 punti. In calo Francoforte (-0,38% a 24.456 punti) e Madrid (-0,76% a 14.135 punti).

