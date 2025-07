Un' esperienza immersiva nella Cupola di Brunelleschi a Firenze

Preparati a vivere un viaggio senza precedenti nella meravigliosa cupola di Brunelleschi a Firenze. Grazie a "Brunelleschi's Dome - Building the Impossible", potrai esplorare ogni dettaglio di questo capolavoro rinascimentale in un'esperienza virtuale coinvolgente, tra retroscena affascinanti e aneddoti esclusivi. Un'opportunità unica per scoprire i segreti di questa straordinaria realizzazione, portando l’arte e la storia direttamente a portata di mano. Non perdere questa incredibile immersione nel cuore del Rinascimento.

Roma, 10 lug. (askanews) - Un'esperienza immersiva in uno dei capolavori del Rinascimento. Con "Brunelleschi's Dome -Building the Impossible" i visitatori potranno andare alla scoperta della cupola del Duomo di Firenze in un ambiente virtuale pieno di dettagli, tra retroscena e aneddoti sulla sua costruzione. L'iniziativa per il Duomo è nata grazie alla collaborazione tra WAY Experience, che si occupa di esperienze culturali immersive e l'Opera di Santa Maria del Fiore. Dura circa 10 minuti (con la voce dell'attore Antonio Palumbo) l'esperienza (fruibile presso lo spazio VR) è articolata in tre momenti: ci si ritrova catapultati nel cuore del Duomo, assistendo alle prime fasi di costruzione, con Brunelleschi che racconta la celebre disputa con Lorenzo Ghiberti per l'incarico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un'esperienza immersiva nella Cupola di Brunelleschi a Firenze

