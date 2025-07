Frosinone | aggredisce due medici in servizio al Pronto soccorso uomo arrestato

Una scena sconcertante scuote il cuore del sistema sanitario: due medici aggrediti nel pronto soccorso di Cassino. Un episodio di violenza che non può essere più tollerato, evidenziando la necessità di misure più ferme per proteggere chi si prende cura di noi. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del responsabile, ma resta il dolore e la preoccupazione per un fenomeno che richiede interventi immediati.

Una violenta aggressione ai danni di due medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino in provincia di Frosinone. Per questo motivo, nella tarda mattinata di ieri i carabinieri hanno arrestato in flagranza un cittadino uzbeko. Secondo quanto ricostruito dai militari operanti, l’uomo – che si trovava in attesa di essere visitato – ha improvvisamente dato in escandescenze, colpendo ripetutamente con calci e pugni un medico in quel momento impegnato nell’attivita’ di triage. Un secondo sanitario, intervenuto per tentare di riportare la calma, e’ stato anch’egli aggredito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frosinone: aggredisce due medici in servizio al Pronto soccorso, uomo arrestato

