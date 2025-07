Fossacesia ecco quando aprono le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025 2026

Fossacesia si prepara a un nuovo anno scolastico all'insegna della comodità e della praticità! Dal 15 luglio al 14 agosto, le famiglie potranno iscrivere i loro figli ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025/2026. Le domande, da presentare esclusivamente online, rappresentano un passo importante per garantire un servizio efficace e senza stress. Non perdere questa opportunità: scopri come procedere e preparati al meglio per il ritorno sui banchi!

Il Comune di Fossacesia informa le famiglie che dal 15 luglio al 14 agosto saranno aperte le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto per l'anno scolastico 20252026. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite computer, smartphone o tablet, accedendo alla.

