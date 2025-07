MotoGp 64 giri per Martin a Misano | Il piano è tornare a Brno

Bologna, 10 luglio 2025 – Dopo un periodo difficile tra cadute e infortuni, Jorge Martin ha finalmente assaporato la pura emozione di una gara di 64 giri a Misano, senza intoppi. Il suo rientro è stato un trionfo di determinazione e passione, grazie anche alla strategia di Aprilia che ha agevolato il suo ritorno alle competizioni. Ora, con il piano 232, si punta a tornare a Brno, riprendendo il ritmo e puntando alle vittorie che merita.

Bologna, 10 luglio 2025 – Deve essere stata una bella sensazione guidare una Moto gp per 64 giri senza problemi. Dopo aver passato mezza stagione ai box per tre cadute e tre infortuni, Jorge Martin ha ritrovato la gioia di guidare una moto nei test svolti ieri a Misano. Aprilia ha sfruttato la regola Martin, ovvero concedere una sessione di allenamento a chi è reduce da un lungo infortunio per poter rientrare senza rischi, e proprio il campione del mondo ha potuto guidare per un giorno intero la RS-GP25 sul tracciato Marco Simoncelli di Misano. Tutto ok, nessun problema: 29 giri al mattino e 35 al pomeriggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, 64 giri per Martin a Misano: “Il piano è tornare a Brno”

