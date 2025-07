Angeloni | Fondo nazionale per l’innovazione e la tecnologia è una priorità

Il Fondo Nazionale per l’Innovazione e la Tecnologia rappresenta una priorità strategica, un asset cruciale per il futuro del nostro Paese. Giacomo Angeloni, assessore al Comune di Bergamo, ribadisce con convinzione l’importanza di investire in sicurezza informatica, intelligenza artificiale e di guidare la politica attraverso il potere dei dati. Ricordo quando, nel passato, queste tematiche sembravano lontane: oggi sono al centro di un rilancio indispensabile per accelerare la crescita e l’innovazione.

“Il Fondo nazionale per l’Innovazione e la Tecnologia è una priorità. Lo ripeto da anni, e l’ho ribadito anche stamattina a Milano al forum annuale del Foglio sulle smart city – afferma Giacomo Angeloni, assessore al Comune di Bergamo -. Abbiamo parlato di sicurezza informatica, Intelligenza artificiale e rilanciato di nuovo la necessità di educare la politica a governare attraverso il dato, ma anche e soprattutto di Pnrr”. “Ricordo quando 11 anni fa ho iniziato da assessore ad occuparmi di innovazione. Una parola che solo a pronunciarla faceva paura alla Pubblica amministrazione, anche a Bergamo – prosegue Angeloni -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Angeloni: “Fondo nazionale per l’innovazione e la tecnologia è una priorità”

In questa notizia si parla di: innovazione - angeloni - fondo - nazionale

BOLOGNA Oggi, con una nuova sentenza della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, diventa definitivo l'ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna Vai su Facebook

Angeloni: “Fondo nazionale per l’innovazione e la tecnologia è una priorità”; ICityRank 2024, Bergamo si conferma leader dell’innovazione digitale in Italia.

Fondo Nazionale per l'Innovazione: quanto vale e a cosa serve - Vale 1 miliardo di euro e si chiama Fondo Nazionale Innovazione (FNI): a presentarlo è stato il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio. Scrive punto-informatico.it

Il Fondo Nazionale Innovazione è realtà! - Il Blog di Beppe Grillo - Il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio ha presentato oggi a Torino il Fondo Nazionale Innovazione e tutte le iniziative sul mondo del venture capital. Come scrive beppegrillo.it