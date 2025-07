Io & IA umana o artificiale cos’è l’intelligenza? | se ne parla in un incontro alla Mole

Sei curioso di scoprire se l’intelligenza umana e artificiale siano davvero così distanti o forse più simili di quanto pensiamo? Il Centro culturale “Miguel Manara” di Ancona ti invita a un coinvolgente incontro il 14 luglio, in cui esploreremo le sfumature di questa affascinante tematica. Un’occasione imperdibile per mettere in discussione le nostre percezioni e capire meglio cosa significhi davvero essere intelligenti. Non mancare!

ANCONA – Il Centro culturale “Miguel Manara” di Ancona, con un progetto sostenuto dall'assessorato alla Cultura del Comune di Ancona e finanziato dallo stesso attraverso il bando Cultura, propone un incontro dal titolo “Io & IA, umana o artificiale, cos’è l’intelligenza?” per lunedì 14 luglio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: umana - artificiale - intelligenza - incontro

