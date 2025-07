L' Asd Macerata inaugura la nuova casa | ecco il nuovo ' Sant' Andrea Sport Village'

L’ASD Macerata, con entusiasmo, inaugura il suo nuovo sant’Andrea Sport Village, un modernissimo centro sportivo che rappresenta il cuore pulsante della passione calcistica e sportiva di tutta la comunità. Un sogno diventato realtà, pronto ad accogliere giovani talenti e appassionati, offrendo strutture all’avanguardia e un ambiente stimolante. La stagione 2025/26 si apre con nuove sfide e opportunità: benvenuti nel futuro del calcio maceratese!

Un sogno che diventa realtà. La Asd Macerata Calcio 2018 apre ufficialmente le porte della sua nuova casa per la stagione calcistica 202526: il nuovo Sant'Andrea Sport Village Club, un centro sportivo rivalutato, funzionale e polisportivo, pensato per accogliere i giovani atleti da tutta la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

