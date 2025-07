Manutenzioni stradali via ai cantieri a Torino | si parte da corso Regina Margherita chiude il sottopasso di Porta Palazzo

Manutenzioni stradali a Torino: via ai cantieri in tutta la città, partendo da Corso Regina Margherita, con la chiusura del sottopasso di Porta Palazzo. In piena estate, Torino sfrutta il momento di minor afflusso per rinnovare le sue vie, garantendo strade più sicure e funzionali. Dopo i primi interventi, altri lavori sono previsti nelle prossime settimane. Restate aggiornati per non perdere nessuna novità e scoprire come la città si trasforma, strada dopo strada.

Nel cuore dell'estate, la città di Torino approfitta di qualche cittadino in vacanza fuori porta per mettere mano alle strade con plurimi interventi di manutenzione. Hanno già avuto inizio i lavori, ma seguiranno altri interventi anche nel corso della terza settimana di luglio, per quanto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

