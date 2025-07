Cosa fare a Milano nel weekend dell’11 12 e 13 luglio 2025

Preparati a vivere un weekend ricco di emozioni e scoperte a Milano, tra festival, rassegne e spettacoli che animano ogni angolo della città e dei suoi quartieri. Dalla magia delle marionette del Festival Marionette d’Estate alle sorprendenti iniziative nei Municipi 3 e 8, questa estate milanese non smette di stupire. Scopri cosa fare nel fine settimana dell’11, 12 e 13 luglio 2025: la città ti aspetta per sorprenderti come fosse la prima volta.

Milano, 10 luglio 2025 – L’ estate milanese prosegue tra festival e rassegne che sbocciano in città e nell ’hinterland, per esplorare nuovi spazi e vivere quelli noti durante il fine settimana come fosse la prima volta. Milano è viva anche nei quartieri, con appuntamenti al Municipio 3 al Municipio 8. Tornano le marionette: con il Festival Marionette d’Estate, la storica Compagnia Carlo Colla & Figli continua a incantare grandi e piccoli con spettacoli che intrecciano arte artigianale, musica dal vivo e storie senza tempo. Il “mare di Milano” illumina la notte con tre giorni di musica, divertimento, street food e mercatini vintage: 11, 12 e 13 luglio arriva all ’Idroscalo la nuova edizione della Notte Rosa, evento gratuito e aperto a tutti che ogni sera vi farà viaggiare nel tempo, trasportandovi tra le note e l’atmosfera di epoche diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio 2025

Jazz Nights. Cene con concerto al Don Lisander & Blue Note Milano. Dal 5 giugno al 24 luglio 2025 - Scopri l'atmosfera unica delle Jazz Nights al ristorante Don Lisander: dal 5 giugno al 24 luglio 2025, potrai gustare cene a tema abbinate a concerti di artisti selezionati dal Blue Note di Milano.

