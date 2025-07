Edilizia scolastica a Messina e provincia finanziati 104 interventi

L’edilizia scolastica a Messina e provincia si rinnova grazie a un investimento senza precedenti: 104 interventi finanziati, con oltre 15 milioni di euro stanziati dal governo Schifani per il 2024-2025. Un impegno che punta a garantire ambienti più sicuri e moderni per studenti e docenti. Con già 314 interventi realizzati dal 2024 ad oggi, questa strategia di investimento sta trasformando il panorama educativo, migliorando la qualità delle scuole e rafforzando il futuro della Sicilia.

Il governo Schifani, nell’anno scolastico 2024-2025, ha stanziato oltre 15 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane, tra fondi regionali ed economie residue del Piano di azione e coesione (Pac). Complessivamente, dal 2024 ad oggi, sono 314 gli interventi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

