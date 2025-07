Enorme incendio in spiaggia a Castiglione della Pescaia fuga dai campeggi | 600 evacuati

Un vasto incendio ha devastato la spiaggia di Castiglione della Pescaia, scatenando il panico tra i vacanzieri. In fretta, sono stati evacuati circa 600 persone dai campeggi vicini, con l’uso di scuolabus comunali e mezzi di Autolinee Toscane. Quattro elicotteri della Protezione Civile e numerose autobotti delle forze armate di Grosseto sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutti i presenti. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Predisposta l'immediata evacuazione dei campeggi vicini all'incendio con le persone portate via con gli scuolabus comunali e mezzi di Autolinee Toscane. Accorsi ben 4 elicotteri della Protezione Civile Toscana oltre quello dei vigili del fuoco. Sul posto sono state fatte confluire anche tutte le autobotti delle forze armate di Grosseto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: campeggi - incendio - enorme - spiaggia

Metaponto, incendio doloso vicino a villaggi e campeggi: turisti evacuati via mare, intossicato un bambino di 8 mesi - Un incendio doloso sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, ha scatenato un’emergenza tra i villaggi turistici, con evacuazioni via mare e un bambino di 8 mesi intossicato.

Niente più gazebo o maxi-ombrelloni poiché - come si legge nell'ordinanza - non solo "ostacolano la visuale da e verso il mare" ma sono anche "un ingombro" all'interno della spiaggia libera Vai su Facebook

Enorme incendio in spiaggia a Castiglione della Pescaia, fuga dai campeggi: 600 evacuati; Vieste, incendio nel bosco della Baia San Felice: fiamme domate. VIDEO; Fiamme e paura a Metaponto, turisti in fuga dai villaggi: neonata in ospedale per il fumo inalato.

Enorme incendio in spiaggia a Castiglione della Pescaia, fuga dai campeggi: 600 evacuati - Predisposta l'immediata evacuazione dei campeggi vicini all'incendio con le persone portate via con gli scuolabus comunali e mezzi di Autolinee Toscane ... fanpage.it scrive

Incendio Castiglione della Pescaia, in fiamme un campeggio: evacuati 600 turisti. Esplodono bombole del gas - Un vasto incendio è divampato a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette. Secondo ilmattino.it