Don Matteo 13 | le anticipazioni trama e cast dell’ottava puntata replica

Stasera, su Rai 1, torna in replica l’amatissima ottava puntata di Don Matteo 13, la serie che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Con Terence Hill e il nuovo arrivato Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, il mix di emozioni, mistero e solidarietà si arricchisce di nuovi colpi di scena, segnando un passo importante nel cuore della fiction. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i dettagli del cast.

Don Matteo 13: anticipazioni (trama e cast) dell'ottava puntata (replica). Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, su Rai 1 va in onda in replica l'ottava puntata di Don Matteo 13, la fiction con protagonista Terence Hill. La nuova stagione introduce un nuovo personaggio, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova e vede l'addio di Don Matteo, seppur non definitivo. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata. Anticipazioni (trama). Caterina si ritroverà in una situazione particolarmente spiacevole. La mamma di Federico, infatti, sarà ritenuta una delle prime indiziate in un caso di tentato omicidio: un terribile fatto di cronaca legato alla sua adolescenza, finirà per legarla indubbiamente alla vittima.

In questa notizia si parla di: matteo - anticipazioni - puntata - trama

