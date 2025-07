Juventus nuovo assalto per Conceicao ma il Porto rifiuta

La Juventus non si dà per vinta e accelera il suo pressing su Francisco Conceicao, talento emergente del Porto. Con una proposta da 22 milioni di euro, i bianconeri cercano di convincere il club portoghese a cedere il giovane esterno, che ha stregato i tifosi durante il prestito. Tuttavia, il Porto si mostra duro, rifiutando l'offerta. La sfida tra le due squadre entra nel vivo: quale strategia adotterà ora la Juventus?

Juventus, assalto a Conceicao: la strategia per trattenerlo a Torino La Juventus accelera per Francisco Conceicao, l'esterno portoghese che ha conquistato i tifosi durante il prestito dal Porto. Secondo Sky Sport, il club bianconero ha offerto 22 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo, ma il Porto ne chiede

