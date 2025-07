Escrementi di topi e blatte | blitz dell' Asl al Basko di via Lagustena

Un blitz dell'ASL3 al supermercato Basko di via Lagustena a Genova ha portato alla scoperta di escrementi di topi e blatte nelle trappole installate nei locali. La scoperta ha richiesto una chiusura temporanea per garantire la sicurezza dei clienti e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie ottimali. La lotta contro gli infestanti è fondamentale per salvaguardare la salute pubblica e mantenere elevati standard di qualità .

Blitz della struttura complessa Igiene, alimenti e nutrizione di Asl3 nel supermercato Basko di via Lagustena, a Genova. Durante i controlli sono stati rinvenuti escrementi di topi e blatte all'interno delle trappole installate nei locali. La situazione ha reso necessaria la chiusura temporanea. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

