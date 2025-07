Ai Combattenti è salvo | proroga di un anno per l' attività storica ma per il titolare è una presa in giro

Abbiamo assistito a un altro capitolo di incertezza per il negozio "Ai Combattenti". La recente proroga di un anno sulla concessione d’uso rappresenta una boccata d’ossigeno, ma per il titolare resta una vittoria di Pirro. Mentre il Comune conferma la tutela temporanea, il futuro a lungo termine rimane ancora in bilico. La questione diventa un simbolo di speranza e sfida per la comunità locale, che si chiede: quanto durerà questa tregua?

Almeno per un altro anno, il negozio di scarpe "Ai Combattenti" è salvo. A dichiararlo è l'amministrazione comunale, che ha proposto di prolungare la concessione d'uso dello spazio in piazza XX Settembre, che quindi non sarà parte della riqualificazione dello stabile "ex Percoto". Avevamo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: combattenti - salvo - anno - proroga

"Ai Combattenti" è salvo: proroga di un anno per l'attività storica - Ai Combattenti 232 mantiene il suo posto nel cuore della comunità, grazie alla decisione dell'amministrazione comunale di prorogare di un anno la concessione d’uso.

ULTIM'ORA - Fonti della tv del Qatar Al Araby hanno riferito che «Hamas ha risposto positivamente alla proposta Usa di cessate il fuoco chiedendo piccole modifiche». Sul Corriere gli aggiornamenti Vai su Facebook

Ai Combattenti è salvo: proroga di un anno per l'attività storica; Ai Combattenti è salvo per almeno un anno.

"Ai Combattenti" è salvo: proroga di un anno per l'attività storica - Dopo oltre un secolo di attività, il negozio di scarpe in cui si riforniva anche Zico era destinato alla cessazione del contratto di locazione, ma l'attenzione popolare ha permesso di salvarlo ... Secondo udinetoday.it

"Ai Combattenti" è salvo: proroga di un anno per l'attività storica, ma per il titolare è "una presa in giro" - Dopo oltre un secolo di attività, il negozio di scarpe in cui si riforniva anche Zico era destinato alla chiusura, ma l'attenzione popolare ha permesso di salvarlo. Lo riporta udinetoday.it