MXGP si torna in gara con il GP di Finlandia Febvre vuole tenere a distanza Coenen

Dopo due settimane di pausa, il Mondiale MXGP riprende con il Gran Premio di Finlandia, un appuntamento cruciale nella corsa al titolo 2025. Febvre punta a mantenere la leadership contro il sempre agguerrito Coenen, mentre il tracciato di Iitti-KymiRing si prepara ad accogliere i migliori piloti del mondo. La battaglia è aperta e ogni secondo conta: chi conquisterà la vittoria decisiva? La stagione entra nel vivo, e le emozioni sono garantite.

Dopo due fine settimana di riposo, torna in scena il Mondiale motocross 2025. Il ritorno alle gare avverrà in concomitanza con il Gran Premio di Finlandia, tredicesimo appuntamento della stagione. Gli orari? Gara-1 domenica 13 luglio andrà in scena alle ore 15.15 italiane (le ore 14.15 locali), mentre Gara-2 scatterà alle ore 18.10. Si gareggerà sul tracciato denominato Iitti-KymiRing in vista di una tappa di capitale importanza per la stagione della classe regina del motocross. Dove eravamo rimasti? Il campionato aveva vissuto l’ultima tappa del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Matterley Basin dove, come sempre, le emozioni non erano mancate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, si torna in gara con il GP di Finlandia. Febvre vuole tenere a distanza Coenen

In questa notizia si parla di: gara - torna - finlandia - mxgp

Atletica, Mattia Furlani torna in gara: appuntamento ad Atlanta verso il Golden Gala - Mattia Furlani è pronto a tornare in pista dopo un inverno eccezionale, culminato con il titolo di Campione del Mondo Indoor e una medaglia d'argento agli Europei in sala.

La MXGP debutta al KymiRing per il GP della Finlandia: le gare LIVE su Sky #SkyMotori #MXGP Vai su X

#National | Chase Sexton pronto per il ritorno in pista: sarà in gara a Red Bud Articolo completo qui https://www.p300.it/national-chase-sexton-pronto-per-il-ritorno-in-pista-sara-in-gara-a-red-bud/ [ Per un fuoriclasse perso, eccone uno che ritorna. Se KT Vai su Facebook

La MXGP debutta al KymiRing per il GP della Finlandia: le gare LIVE su Sky; Ritorna il Mondiale Motocross: orari TV e streaming del GP Finlandia; MXGP 2025 rd. #13 - Tutti gli orari del GP di Finlandia. Si corre a KymiRing.

La MXGP debutta al KymiRing per il GP della Finlandia: le gare LIVE su Sky - Sulla sabbia del nuovo KymiRing il pronostico è per il giovane Lucas Coenen su KTM, che sfida il leader in classifica Romain Febvre in sella alla Kawasaki. Come scrive sport.sky.it

MXGP 2025 rd. #13 - Tutti gli orari del GP di Finlandia. Si corre a KymiRing - Dopo qualche settimana di pausa i piloti della MXGP sono pronti a scendere in pista di nuovo. Si legge su moto.it