Gaia uccisa da un suv sulle strisce a Porto Cervo Alla guida la moglie dell' ad di Lufthansa

Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di soli 24 anni, perde la vita dopo essere stata investita da un SUV mentre attraversava le strisce pedonali. Alla guida, Vivian Alexandra Sphor, top manager e moglie dell’AD di Lufthansa, che si è poi allontanata dal luogo dell'incidente. L’episodio solleva ancora una volta il dibattito sulla sicurezza stradale e le responsabilità . La vicenda si sta sviluppando in un clima di forte attenzione pubblica e giuridica.

Aveva soli 24 anni Gaia Costa, la ragazza investita e uccisa da un suv mentre attraversava le strisce pedonali a Porto Cervo, in Sardegna. La donna che era alla guida dell'utilitaria, Vivian Alexandra Sphor, una 51enne tedesca, top manager e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, è rientrata in Germania. Come anticipa L'Unione Sarda, la procura di Tempio Pausania ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. La pm Milena Aucone, titolare del fascicolo, sta procedendo all'iscrizione della presunta responsabile nel registro degli indagati. L'incidente mortale. L'incidente è avvenuto martedì attorno alle ore 13. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it