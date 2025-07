Italia in bilico tra crescita e crisi industriale | a maggio produzione giù dello 0,7%

L’Italia si trova in un delicato equilibrio tra segnali di ripresa e segnali di crisi, con un Pil in moderata crescita e un mercato del lavoro ancora robusto. Tuttavia, i dati di maggio rivelano una produzione industriale in calo, soprattutto nel settore automotive, che pesa pesantemente sulla nostra economia. Un quadro complesso che richiede attenzione e strategie mirate per mantenere stabile il cammino di crescita e superare le sfide attuali.

Un Pil in moderata crescita e un mercato del lavoro ancora solido, ma una produzione industriale in affanno con il settore auto che, come sempre, è la zavorra principale. Sono contrastanti i segnali dell’economia italiana che escono dai dati diffusi oggi dall’Istat. Maggio in frenata per la produzione industriale, dopo la breve parentesi di aprile e sullo sfondo resta un quadro internazionale incerto, aggravato dalle tensioni geopolitiche e dalla volatilità delle politiche commerciali statunitensi, che continuano a rallentare i flussi globali di merci. Istat: a maggio produzione industriale giù dello 0,7%, auto in caduta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Italia in bilico tra crescita e crisi industriale: a maggio produzione giù dello 0,7%

