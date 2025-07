Forza d' Agrò in fase avanzata gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 16

sicurezza lungo la Strada Provinciale 16, un intervento strategico che garantisce maggiore tutela e fluidità al traffico. La Città Metropolitana di Messina si impegna a rendere le nostre strade più sicure e funzionali, migliorando così la qualità della vita di tutti i cittadini. Un passo importante verso un futuro di mobilità più efficiente e sostenibile.

La Città Metropolitana di Messina sta portando avanti le attività di ammodernamento della rete stradale provinciale con un approccio operativo e concreto, puntando su interventi pianificati e mirati per migliorare le condizioni della viabilità locale. Sono in fase avanzata i lavori di messa in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Forza d'Agrò, in fase avanzata gli interventi di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 16; Rometta: completato l'intervento di mitigazione del rischio lungo la strada provinciale 56, ripristinata la viabilità in località Palostrico; Cossoine: in fase avanzata i i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area di Mammuscone.

