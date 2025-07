Livorno trovato con la droga dopo una violenta lite in piazza Cavour | denunciato 26enne

Un tentativo fallito di disfarsi della droga ha portato alla scoperta di quantitativi di cocaina nascosti dal 26enne, denunciato dai carabinieri di Livorno dopo una violenta lite in piazza Cavour. La vicenda sottolinea come la legge e le forze dell'ordine siano sempre pronte a intervenire per garantire sicurezza e ordine pubblico. La lotta allo spaccio continua senza sosta, proteggendo le comunità da minacce invisibili e pericolose.

Quando ha visto la pattuglia dei carabinieri, intervenuta in piazza Cavour a seguito della segnalazione per una violenta lite in corso, ha provato ad allontanarsi cercando di disfarsi di alcuni dosi di cocaina che aveva in tasca. Un tentativo andato a vuoto perch√© i militari della stazione di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

