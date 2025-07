Fiamme nella pineta di Castiglione della Pescaia 600 evacuati da un campeggio

Una giornata drammatica scuote il Grossetano, con un vasto incendio divampato in località Rocchette, minacciando la pineta di Roccamare e le strutture vicine. Circa 600 persone, tra cui ospiti del campeggio Santapomata, sono state evacuate in fretta e furia. La lotta contro le fiamme è ancora in corso, mentre si cerca di mettere in sicurezza il territorio. La battaglia contro gli incendi sta mettendo a dura prova la comunità e le forze di soccorso.

(Adnkronos) – È una giornata drammatica per il territorio grossetano, ancora una volta messo in ginocchio dagli incendi boschivi. Un vasto rogo è scoppiato in località Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia, minacciando abitazioni, strutture ricettive e la storica pineta di Roccamare. Coinvolto direttamente il campeggio Santapomata, dove si trovavano circa 600 persone:

