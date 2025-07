Imprese | Tiero Fd’I bene ritorno Plasmon in mani italiane sito Latina continua a produrre

considerato il suo ruolo di eccellenza nel settore alimentare, continui a rappresentare un punto di riferimento per qualità e tradizione italiana. Questa acquisizione segna un’importante tappa nel rafforzamento del Made in Italy e nel sostegno alle imprese locali, garantendo occupazione e innovazione. La valorizzazione di stabilimenti storici come quello di Latina è fondamentale per preservare il patrimonio industriale del nostro Paese e promuovere una crescita sostenibile.

La Plasmon torna in mani italiane. “Ne prendiamo atto con piacere. Intendo rivolgere un saluto all’acquirente, New Princes Group, multinazionale con sede a Reggio Emilia. In particolare, con questa operazione viene acquisito lo storico stabilimento Plasmon di Latina, dove sono impiegate circa 300 persone e produce ogni anno circa 1,8 miliardi di biscotti per il mercato italiano del noto marchio di biscotti. Considero importante che il sito di Latina continui comunque a produrre per Heinz Baby Food per il mercato britannico in virtu’ di un accordo di co-packing”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fd’I, Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attivita’ produttive del Consiglio regionale del Lazio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Imprese: Tiero (Fd’I), bene ritorno Plasmon in mani italiane, sito Latina continua a produrre

