Gli intrecci dietro Retegui in Arabia un affare per la Geaworld di Moggi

Dietro il trasferimento di Mateo Retegui in Arabia Saudita si celano intrecci sorprendenti orchestrati da figure di spicco come Moggi, Totti e Vieri. Un affare che scuote il calcio europeo e apre nuovi scenari per il futuro del centravanti italo-argentino, capocannoniere della Serie A 2024-25 con 25 gol. Ma cosa c’è davvero dietro questa operazione? Scopriamo i dettagli di un trasferimento che può cambiare le regole del gioco.

Francesco Totti, Christian Vieri, Roberto Mancini, Gian Piero Gasperini, ma soprattutto Alessandro Moggi sono i principali responsabili del clamoroso trasferimento in Arabia Saudita di Mateo Retegui, centravanti dell’ Atalanta e della Nazionale italiana, capocannoniere della Serie A 2024-25 con 25 gol. Il calciatore italo-argentino è pronto a firmare un contratto di quattro anni con il club arabo dell’ Al-Qadsiah, che verserĂ al club bergamasco un assegno di circa 70 milioni di euro e all’attaccante un bonifico annuale di 20 milioni, bonus compresi. Retegui, quindi, da qui al 2029 potrĂ contare su un totale di 80 milioni di euro di ingaggio che metteranno a posto lui e la sua famiglia per generazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gli intrecci dietro Retegui in Arabia, un affare per la Geaworld di Moggi

