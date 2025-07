Maturità Valditara | Con la riforma chi fa intenzionalmente scena muta all' orale sarà bocciato

La nuova riforma della maturità, annunciata dal ministro Valditara, sta suscitando grande dibattito tra studenti e insegnanti. Chi sceglierà di fare scena muta all’orale, con l’intento di boicottare l’esame, sarà inevitabilmente bocciato. Il ministro dichiara: "Se un ragazzo non si presenta all’orale perché vuole non collaborare, dovrà ripetere l’anno". Una scelta che mette in chiaro l’importanza del rispetto e della responsabilità.

La decisione di Gianmaria Favaretto, un giovane di 19 anni, del liceo scientifico Fermi di Padova è stata quella di non sostenere l’esame orale della maturità Vai su Facebook

