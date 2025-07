Clonavano carte carburante per rivendere benzina in nero 4 arresti tra Brescia e Bergamo

Un’operazione epica tra Brescia e Bergamo ha smascherato un network criminale specializzato nella clonazione di carte carburante. Quattro individui sono stati arrestati e migliaia di litri di carburante sequestrati, evidenziando un grave fenomeno di frode e mercato nero. Questa scoperta sottolinea l’importanza di strumenti di sicurezza sempre più avanzati per contrastare il business illecito e tutelare i consumatori e le aziende oneste.

Quattro persone arrestate tra Brescia e Bergamo per clonazione e uso illecito di carte carburante. Sequestrati migliaia di litri di carburante.

